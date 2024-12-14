Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Kars-Digor kara yolunda etkisini artıran kar ve tipi görüş mesafesini düşürdü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

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