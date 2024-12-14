Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Kars-Digor kara yolunda etkisini artıran kar ve tipi görüş mesafesini düşürdü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu ulaşıma kapatmasıyla trafik polisleri, araç geçişine izin vermedi.
Karla mücadele ekiplerinin çalışmasını tamamlamasıyla yol kontrollü şekilde araç trafiğine açıldı.
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