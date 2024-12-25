Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda Kars'tan ilk seferine çıktı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, Kars yönünden sezonun ilk seferine uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 23:09 Güncelleme: 25.12.2024 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda Kars'tan ilk seferine çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, Kars yönünden sezonun ilk seferine uğurlandı.

        Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu 29 Mayıs 2019'da hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi ilgi görüyor.

        Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.

        Bu sezon Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 23 Aralık 2024-28 Şubat 2025, Kars'tan 25 Aralık 2024-2 Mart 2025 tarihleri arasında hizmet verecek. Ekspres, Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars ve Kars-Ankara parkuru yaklaşık 30 saatte tamamlanıyor.

        Kars Tren Garı'ndan yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 21.05'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

        - "Her gezgine bu rotayı tavsiye ediyorum"

        Muğla'dan Kars'a gelen Ozan Baykara, AA muhabirine, çok güzel bir rotada yolculuk yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Uçakla Kars'a geldik, sezonun ilk treniyle Ankara'ya dönüyoruz. Yolculuk çok güzel geçiyor. Bu güzel şehirleri görüyoruz, özellikle serhat şehri Kars'ı gezmekten çok memnunuz. Her gezgine bu rotayı tavsiye ediyorum, gezginlerin destinasyonunda mutlaka Kars olmalıdır." diye konuştu.

        İngiltere'den gelen Kırsty Kıng ise herkesin Kars'ı görmesi gerektiğini anlatarak, "Kars'a ilk defa geldik, bu gezi rotasını sosyal medyadan gördük, kesinlikle bu büyüleyici turu herkese tavsiye ederim, Kars'a gelin." dedi.

        Yolculardan İzzet Karaağaç ise herkesin bu rotayı gezmesini tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husilerden İsrail'e saldırı
        Husilerden İsrail'e saldırı
        MB'nin 2025 yılı programı belli oldu
        MB'nin 2025 yılı programı belli oldu
        Vatikan-İsrail gerilimi
        Vatikan-İsrail gerilimi
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        Eski eşini 13 yerinden bıçaklamıştı!
        Eski eşini 13 yerinden bıçaklamıştı!
        Zelenskiy'den ağır sözler
        Zelenskiy'den ağır sözler
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?

        Benzer Haberler

        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta mahalleliler "Kar güzeli" adını verdikleri kızıl tilkiyi her gün el...
        Kars'ta mahalleliler "Kar güzeli" adını verdikleri kızıl tilkiyi her gün el...
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        İlk yardım eğitimi alan öğretmen, yemek yerken nefes borusu tıkanan öğrenci...
        İlk yardım eğitimi alan öğretmen, yemek yerken nefes borusu tıkanan öğrenci...
        Sezonun açılmadığı Sarıkamış'ta ziyaretçiler kayak keyfine başladı
        Sezonun açılmadığı Sarıkamış'ta ziyaretçiler kayak keyfine başladı
        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a ge...
        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a ge...