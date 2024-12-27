Kars ile Ardahan'da kar ve sis etkili oldu
Kars ve Ardahan kar yağışıyla beyaza bürünürken iki kentte yoğun sis ile görüş mesafesi düştü.
Kars ve Ardahan kar yağışıyla beyaza bürünürken iki kentte yoğun sis ile görüş mesafesi düştü.
Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.
Kar yağışıyla etkili olan sis ise görüş mesafesini düşürdü. Sis kaplayan tarihi binalar ve Kars Kalesi güzel görüntü oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışıyla ormanlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Vatandaşlardan Emrah Şahin, "Kar yağışını bekliyorduk, inşallah bol bereketli olur." dedi.
Ardahan'da da kar yağışı ile sis etkisini gösterdi.
Kent, kar nedeniyle beyaza büründü. Göle ilçesinde de karla birlikte sis etkili oldu.
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