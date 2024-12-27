Kars ile Ardahan'da kar ve sis etkili oldu Kars ve Ardahan kar yağışıyla beyaza bürünürken iki kentte yoğun sis ile görüş mesafesi düştü.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:11 facebook

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