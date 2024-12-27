Çıldır'ın atlı kızakçılarından "buz safari"

CÜNEYT ÇELİK - Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde faaliyetlerine başlayan atlı kızakçılar, turistlere buzda safari keyfi yaşatıyor.

Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarındaki kısmı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle dondu.

Donan göl üzerinde yürümenin farklı bir deneyim olduğunu ifade eden Mert, "Çok güzel bir ortam, dünya çapında bir yer. Hayatımda ilk defa Çıldır'a gelme fırsatım oldu, burada buz pateni yapılması çok güzel. Londra'daki arkadaşlarıma burayı anlatacağım." dedi.

Londra'da yaşayan çevre mühendisi Bahar Mert ise buzla kaplı gölde atlı kızak keyfi yaşadıklarını belirterek, "Benim için de ilk deneyim. Çıldır Gölü'nün bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. 'Donmuş bir göl var' diye gelmiştik ama gerçekten 'memleketin doğusundan batısına her yer güzel' diyoruz. Şu anda en doğusundayız ve muhteşem bir güzellik. Herkes görmeli, çok etkilendim." diye konuştu.