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        Kars'ta çocuklar mahalle aralarında kızak keyfi yaşadı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından çocuklar, kızakla kaydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:29
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        Kars'ta çocuklar mahalle aralarında kızak keyfi yaşadı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından çocuklar, kızakla kaydı.

        Son yağışların ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise 40 santimetreye ulaştı.

        Bu durumu fırsat bilen çocuklar, İnönü Mahallesi'ndeki yollarda kızakla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

        Kızaklarını sırtların alan ve yokuşları çıkan çocuklar, peş peşe kayarak hafta sonu tatilini eğlenerek geçirdi.

        Çocuklardan Ravzanur Bakışçı, AA muhabirine, karın yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Sabah kalktığımızda karın yağdığını gördük ve arkadaşlarımla çok sevindik. Kar yağışı bizi çok mutlu etti, mahalle aralarında arkadaşlarımızla kızak kaymanın keyfini yaşıyoruz. Sanırım yarın kayak merkezi açılacak, arkadaşlarımızla topluca kayak kaymaya gideceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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