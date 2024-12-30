Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykeller yapılmaya başlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin temsili kardan heykelleri yapılmaya başlandı.

Sarıkamış ilçesinde 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da 2 bölgede yapılıyor.

Allahuekber Dağları'nda 110 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor.

KAÜ ile Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 7 kişilik ekip, Kızılçubuk mevkisinde çalışma başlattı. Buradaki çalışmaların ardından Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesinde de kardan heykellerin yapımına devam edilecek. Yapımı için 200 kamyon kar taşınan heykellerin açılışı, 4 Ocak'ta yapılacak.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, şehitler için anma etkinliğinin 4-5 Ocak'ta yapılacağını söyledi. Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Kızılçubuk mevkisinde kardan şehit heykellerinin yapımına başlandığını ifade eden Aslantatar, şöyle konuştu: "Burada Kafkas ve Atatürk üniversitelerinden hocalarımız gerekli desteği veriyorlar. Aynı zamanda kayak merkezi bölgesinde de çalışmalarımız başlayacak. Vatan uğruna canlarını vermiş şehitlerimizi en iyi şekilde anmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin 81 ilindeki bütün vatandaşlarımızı 4-5 Ocak'taki etkinliğimize bekliyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum."