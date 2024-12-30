Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykeller yapılmaya başlandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin temsili kardan heykelleri yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykeller yapılmaya başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin temsili kardan heykelleri yapılmaya başlandı.

        Sarıkamış ilçesinde 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da 2 bölgede yapılıyor.

        Allahuekber Dağları'nda 110 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor.

        KAÜ ile Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 7 kişilik ekip, Kızılçubuk mevkisinde çalışma başlattı. Buradaki çalışmaların ardından Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesinde de kardan heykellerin yapımına devam edilecek.

        Yapımı için 200 kamyon kar taşınan heykellerin açılışı, 4 Ocak'ta yapılacak.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, şehitler için anma etkinliğinin 4-5 Ocak'ta yapılacağını söyledi.

        Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Kızılçubuk mevkisinde kardan şehit heykellerinin yapımına başlandığını ifade eden Aslantatar, şöyle konuştu:

        "Burada Kafkas ve Atatürk üniversitelerinden hocalarımız gerekli desteği veriyorlar. Aynı zamanda kayak merkezi bölgesinde de çalışmalarımız başlayacak. Vatan uğruna canlarını vermiş şehitlerimizi en iyi şekilde anmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin 81 ilindeki bütün vatandaşlarımızı 4-5 Ocak'taki etkinliğimize bekliyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum."

        Muhammet Hanifi Zengin de etkinlikler için çalışmaların başladığını belirterek, "Şu anda bulunduğumuz yer Allahuekber Dağı etekleri, burada kahramanca şehit olanların anısına kardan heykellerimizi yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Yılmaz: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı
        Yılmaz: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı

        Benzer Haberler

        Kars'ta kara saplanan aracı sağlık ekipleri kurtardı
        Kars'ta kara saplanan aracı sağlık ekipleri kurtardı
        Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 23 kişiden 20'si tabur...
        Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 23 kişiden 20'si tabur...
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezonun resmi açılışı yarın yapılacak
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezonun resmi açılışı yarın yapılacak
        Sarıkamış şehitleri için 5 ülkeden şairler şiir yazdı
        Sarıkamış şehitleri için 5 ülkeden şairler şiir yazdı
        Kars'ta çocuklar mahalle aralarında kızak keyfi yaşadı
        Kars'ta çocuklar mahalle aralarında kızak keyfi yaşadı
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor