Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı

Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili olarak yapılan kardan heykeller için ışıklandırma yapıldı.

Sarıkamış ilçesinde 4-5 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da Kızılçubuk mevkisi ile Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi olmak üzere iki noktada yapıldı.