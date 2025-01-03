Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı

        Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili olarak yapılan kardan heykeller için ışıklandırma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 23:02 Güncelleme: 03.01.2025 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili olarak yapılan kardan heykeller için ışıklandırma yapıldı.

        Sarıkamış ilçesinde 4-5 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da Kızılçubuk mevkisi ile Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi olmak üzere iki noktada yapıldı.

        Kayak merkezinde yapılan kardan heykellerin ışıklandırılması güzel görüntü oluşturdu. Vatandaşlar yarın açılışı yapılacak heykellerin ışıklandırılmasına ilgi gösterdi.

        Vatandaşlardan Haşim Demirtaş, AA muhabirine, kardan şehit heykellerinin ışıklandırılmasıyla dikkat çektiğini belirterek "Heykellerimizin ışıklandırılması çok güzel oldu. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Cenaze programında değişiklik
        Cenaze programında değişiklik
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
        1501 bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu
        1501 bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ın Boğatepe köyünü ziyaret etti
        CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ın Boğatepe köyünü ziyaret etti
        Özgür Özel, Ardahan'da (3)
        Özgür Özel, Ardahan'da (3)
        Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Kars'taki kazada yaralanan 27 kişiden 25'i taburcu edildi
        Kars'taki kazada yaralanan 27 kişiden 25'i taburcu edildi
        Sarıkamış ecdadın izinde yürüyecek binlerce katılımcıyı ağırlamak için hazı...
        Sarıkamış ecdadın izinde yürüyecek binlerce katılımcıyı ağırlamak için hazı...
        Sarıkamış'ta kardan heykellerin yapımına başlandı
        Sarıkamış'ta kardan heykellerin yapımına başlandı