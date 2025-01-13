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        Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı kamerada

        Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:26
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        Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı kamerada
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        Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı görüntülendi.

        Kentte kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        Kars-Çıldır kara yolunun karla kaplı kırsalında görüntülenen kızıl tilki, dakikalarca beyaz örtü altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avını yakalamayı başardı.

        Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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