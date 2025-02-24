Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü

        Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü
        ABONE OL

        Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

        Yurdun en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı ilçe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Bozayı, vaşak, kurt ve tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanları da karlı manzarasıyla güzel görüntüler oluşturdu.

        Beyaza bürünen Ağbaba Dağı, Keklik Vadisi ve Soğuksu mevkisi ormanları dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum

        Benzer Haberler

        Kağızman Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Daştan görevine başladı
        Kağızman Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Daştan görevine başladı
        Digor'da çocuklar curlingle tanışıyor
        Digor'da çocuklar curlingle tanışıyor
        Sarıkamış'ta buz sarkıtlarını itfaiyeciler ortadan kaldırdı
        Sarıkamış'ta buz sarkıtlarını itfaiyeciler ortadan kaldırdı
        Sarıkamış Nevruz'da İranlı turistleri bekliyor
        Sarıkamış Nevruz'da İranlı turistleri bekliyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle 47 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
        Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle 47 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor