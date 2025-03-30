Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Nihat Aksu idaresindeki 36 SE 412 plakalı otomobil, Kars-Kağızman kara yolu Paslı Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Gizem (28), Kübra (28) ve Gözde Aksu (27) yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kağızman Devlet Hastanesine sevk edildi.
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