Kars'ta nisan ayında kar etkili oldu

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışının en çok etkili olduğu 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

İlçede etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakırken, kayak merkezi pistleri, sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.

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