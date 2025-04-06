Kars'ta yaban domuzu sürüsü görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzları, sürü halinde görüntülendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzları, sürü halinde görüntülendi.
Kentte ilkbaharda aralıklarla etkili olan kar yağışı, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında besin bulmasını zorlaştırıyor.
İlçenin Karaköse köyü yakınlarına gelen yaban domuzları da tarlalarda yiyecek aradı.
Domuzların karlı tepelerdeki hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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