Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Kars'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ile kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce kent merkezinde bir depoya düzenlenen operasyonda E.A. (30) ve Ü.K. (25) gözaltına alındı.

        Depoda yapılan aramada, 2 parça halinde 80,86 gram sentetik uyuşturucu, 2 şişe içerisinde seyreltilmiş sentetik uyuşturucu ham maddesi, 3 şişe içerisinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan sıvı madde ve spreylemede kullanılan şişe ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş

        Benzer Haberler

        Peynir üretimiyle öne çıkan Kars'ta yılda 680 bin ton süt işleniyor
        Peynir üretimiyle öne çıkan Kars'ta yılda 680 bin ton süt işleniyor
        Kafeteryada tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş tutuklandı
        Kafeteryada tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş tutuklandı
        Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde kar etkili oldu
        Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde kar etkili oldu
        Uzman çavuş tartıştığı kişiyi tabancayla kurşun yağdırdı
        Uzman çavuş tartıştığı kişiyi tabancayla kurşun yağdırdı
        Kars'ta bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Kars'ta bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü