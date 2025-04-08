Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Depoda yapılan aramada, 2 parça halinde 80,86 gram sentetik uyuşturucu, 2 şişe içerisinde seyreltilmiş sentetik uyuşturucu ham maddesi, 3 şişe içerisinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan sıvı madde ve spreylemede kullanılan şişe ele geçirildi.

Ekiplerce kent merkezinde bir depoya düzenlenen operasyonda E.A. (30) ve Ü.K. (25) gözaltına alındı.

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