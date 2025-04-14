Kars'ta Kağızman-Cumaçay kara yolu kardan kapandı
Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağızman-Cumaçay kara yolu ulaşıma kapandı.
Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağızman-Cumaçay kara yolu ulaşıma kapandı.
Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kağızman-Cumaçay kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için karla mücadele çalışması başlattı.
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