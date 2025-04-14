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        Kars'ta Kağızman-Cumaçay kara yolu kardan kapandı

        Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağızman-Cumaçay kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:55
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        Kars'ta Kağızman-Cumaçay kara yolu kardan kapandı
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        Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağızman-Cumaçay kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kağızman-Cumaçay kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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