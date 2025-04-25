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        Kars'ta kar ve sağanak etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:59
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        Kars'ta kar ve sağanak etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve sağanak etkili oldu.

        İlçede gece aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı, Allahuekber Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

        Karla karışık sağanağın etkili olduğu Handere bölgesinde, sarıçamlar, çiğdemler beyaza büründü.

        İlçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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