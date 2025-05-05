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        Kars'ta yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Kars'ta yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:33 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:51
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        Kars'ta yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Kars'ta yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyünde yasa dışı kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

        Adresinde 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 59 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği ele geçirilen şüpheli E.A. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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