Kars'ta yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyünde yasa dışı kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

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