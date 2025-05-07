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        Kars'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 23:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 23:35
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        Kars'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Muhammet B. idaresindeki 07 BFB 406 plakalı hafif ticari araç, Esenyayla köyü girişinde Mecnun T. yönetimindeki 36 AAT 399 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Muhammet B'nin kullandığı araç sulama kanalına düştü.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kibar A, Sercan B. ve Ecevit T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile Kars'taki hastanelere sevk edildi.

        Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan 67 yaşındaki Kibar A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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