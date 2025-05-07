Kars'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kibar A, Sercan B. ve Ecevit T. yaralandı.

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