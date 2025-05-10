Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle taşkın meydana geldi

Akyaka Belediyesi ekipleri sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Akyaka-Kars tren yolu hattı sular altında kaldı, taşkın nedeniyle ilçe merkezindeki bazı caddelerde taş ve toprak yığınları oluştu.

Akyaka ilçesinde aniden etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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