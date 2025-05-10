Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle taşkın meydana geldi

        Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 17:31 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle taşkın meydana geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Akyaka ilçesinde aniden etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Akyaka-Kars tren yolu hattı sular altında kaldı, taşkın nedeniyle ilçe merkezindeki bazı caddelerde taş ve toprak yığınları oluştu.

        Akyaka Belediyesi ekipleri sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Bursa'daki otel yangınında hayatını kaybeden kayakçı Usta ailesi, Kars'ta a...
        Bursa'daki otel yangınında hayatını kaybeden kayakçı Usta ailesi, Kars'ta a...
        Kars'ta mera ıslahı için çiftçilere 60 ton hibe korunga tohumu dağıtıldı
        Kars'ta mera ıslahı için çiftçilere 60 ton hibe korunga tohumu dağıtıldı
        Kars'ta "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari yakalandı
        Kars'ta "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari yakalandı
        Yaralı kuzen de kurtarılamadı; kazada ölü sayısı 2'e çıktı
        Yaralı kuzen de kurtarılamadı; kazada ölü sayısı 2'e çıktı
        Kars'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu
        Kars'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu
        Kars'ta rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, 1 araç zarar gördü
        Kars'ta rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, 1 araç zarar gördü