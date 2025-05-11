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        Kars'ta doğaseverler 14 kilometre yürüyüş yaparak Kağızman'ın güzelliklerini keşfetti

        Kars'ın Kağızman ilçesinde 117 doğasever, ilçenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için Kozlu Şelalesi'ne yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:44
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        Kars'ta doğaseverler 14 kilometre yürüyüş yaparak Kağızman'ın güzelliklerini keşfetti
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde 117 doğasever, ilçenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için Kozlu Şelalesi'ne yürüyüş düzenledi.

        Kağızman Dağcılık Doğa Spor Kulübü öncülüğünde buluşup araçlarla Kozlu köyüne geçen katılımcılar, yaklaşık 14 kilometre yürüyerek şelaleye ulaştı.

        İlkbaharda doğanın tüm renkleri arasında yürüyüş yapan doğaseverler unutulmaz anlar yaşadı. Kozlu Şelalesi'nde bir süre vakit geçirdikten sonra Kozlu Kalesi'ni ziyaret ederek fotoğraf çektiren katılımcılar, civardaki tabiat göllerini de keşfetti.

        Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, AA muhabirine, nefes kesen manzarası ve serin sularıyla büyüleyen Kozlu Şelalesi'nde doğayla iç içe unutulmaz gün geçirdiklerini belirterek, "Bu sayı şimdiye kadarki en yüksek katılımla gerçekleşen doğa yürüyüşü olarak kayıtlara geçti." dedi.

        Ağdaş, doğanın tüm renkleriyle yürüyüş yaptıklarını, bunu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Doğanın tüm renklerini sergileyen şelale, katılımcılara adeta görsel şölen sundu. Yürüyüş boyunca doğanın sesine kulak verdik, bol bol fotoğraf çekilerek anıları ölümsüzleştirdik. Gezinin devamında Kozlu Kalesi ziyaret edilerek bölgenin tarihi havası solundu, ardından civardaki tabiat gölleri keşfedildi ancak etkinliğin tartışmasız yıldızı yine Kozlu Şelalesi oldu. Katılımcılar, şelalenin huzur veren atmosferinde ruhen yenilendiklerini dile getirirken, bu eşsiz doğa harikasının korunması gerektiğini söyledi. Doğa sevgisini pekiştiren yürüyüşlere devam edeceğiz, herkesi bekliyoruz."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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