Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Kars'ta çocuklarla buluştu

Kars'ta çocuklar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında oyunun sergileneceği tren, Akyaka'daki gösterilerinin ardından Kars Tren Garı'na geldi.

Burada çocuklar ve aileleri, tiyatro oyunu izlemenin heyecanını yaşadı. Ücretsiz sahnelenen oyun, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Bugün saat 19.00'da "Misafir" adlı tiyatro oyunu da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Vagon Sahne Projesi"nin koordinatörü, Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Efe Ünsal, gazetecilere, yolculuğa Ankara'dan başladıklarını belirterek, "Sonra Kütahya, Manisa, Uşak, Afyon, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan... Erzincan'dan da Akyaka'ya gittik. Şimdi de Kars durağındayız. Seyircilerimizin, çocuklarımızın gösterdiği yoğun ilgiden son derece mutluyuz. Bir gün önce Akyaka'daydık, ilk defa orada tiyatro oyunu sergilendi. Oradaki çocuklar ilk defa Devlet Demir Yolları ve Devlet Tiyatroları sayesinde bu oyunla buluştu." dedi.