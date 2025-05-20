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        Kars'ta husumetlilerin silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i muhtar 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:57 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:57
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        Kars'ta husumetlilerin silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i muhtar 4 kişi yaralandı.

        Akçakale köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, ilçe merkezindeki Şahindere Mahallesi'nde karşılaştı.

        Burada bir araçla husumetlilerini takip eden kimliği belirsiz kişilerce silahlarla ateş açıldı.

        Kurşunların isabet ettiği Akçakale köyü muhtarı Mehmet Emin Kağızman ve oğlu Nihat Kağızman, Fatih Güneş ve yoldan geçen Ahmet Çiftçi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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