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        Sarıkamış Devlet Hastanesinde açılan resim sergisi beğeni topladı

        Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Eczacı Kübra Türkaydın Karabağ'ın, hastanede açtığı kişisel resim sergisi beğeni topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:08
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        Sarıkamış Devlet Hastanesinde açılan resim sergisi beğeni topladı
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        Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Eczacı Kübra Türkaydın Karabağ'ın, hastanede açtığı kişisel resim sergisi beğeni topladı.

        Yaklaşık 7 yıldır resim sanatıyla ilgilenen Karabağ, portre ve manzara olmak üzere yağlı boyadan oluşan 20 çalışmasını hastanede sergiledi.

        Kaymakam Enis Aslantatar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin hastanede olmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Kübra hocamızın sanat eserlerini izlemeye geldik, çok gurur verici bir durum. Hocamızın sanata ne kadar önem verdiğini aynı zamanda hastalara moral, motivasyon olması açısından çok ciddi önem arz etmektedir." dedi.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da Karabağ'ı emeklerinden dolayı tebrik etti.

        Başhekim Vekili Dr. Furkan Öztürk ise sanatın her alanda toplumla iç içe olduğuna işaret ederek, "Sağlık da bunun en önemli dinamiklerinden biridir. Vatandaşlarımızın, Sarıkamış halkının hastaneye geldiği zaman sadece hastalık ve kötü duygularla değil, kendilerini bir yerde rehabilite edebilecek bir alanla kavuşmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

        Karabağ da yaklaşık 7 yıldır mesai saatleri dışında yağlı boya çalışması yaptığını anlatarak, "Sarıkamış'ta hastanede ilk defa serginin açılmasına denk gelen hastalar mutlu olduklarını ifade ettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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