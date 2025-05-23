Kars'ta ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kars'ın Selim ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kars'ın Selim ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Benliahmet köyünde Serhat Kepenekçi'ye ait ot yığınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını köylüler söndürülemeyince, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen Selim Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 saatlik müdahale sonrası yangını söndürdü.
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