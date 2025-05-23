Kars'ta ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İlçeye bağlı Benliahmet köyünde Serhat Kepenekçi'ye ait ot yığınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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