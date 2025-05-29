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        Kars'ta Halk Oyunları Şenliği başladı

        Kars'ta Anadolu'nun Ritmi Projesi kapsamında iki gün sürecek Halk Oyunları Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:57
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        Kars'ta Halk Oyunları Şenliği başladı
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        Kars'ta Anadolu'nun Ritmi Projesi kapsamında iki gün sürecek Halk Oyunları Şenliği başladı.

        Valiliğin hayata geçirdiği Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Arttırma Stratejileri'nin (KAFKAS) alt projesi olan Anadolu'nun Ritmi Projesi kapsamında düzenlenen şenlik, Şehir Stadyumu'nda başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

        Vali Ziya Polat, şenlik havasında etkinliğin başladığını belirterek, "Çok şükür hava da şenliğe çok uygun. Bildiğiniz gibi KAFKAS Projesi'ni ilimiz genelinde 2 yıldır uygulamaya devam ediyoruz. Bu proje kapsamında Anadolu'nun Ritmi Projesiyle okullarımızda halk oyunları takımları kuruldu." dedi.

        Kent genelinde 2 yılda 93 halk oyunları ekibinin kurulduğunu anlatan Polat, "Çocuklarımız sosyal etkinliklere katılsın' amacıyla öğretmen arkadaşlarımızın liderliğinde, idarecilerimizin destekleriyle şu an Kars genelinde 93 halk oyunları ekibimiz oldu. Bugün ve yarın 2 gün halk oyunları şenliği Kars merkezde yapılıyor. 2 gün boyunca 68 takımımız, halk oyunları gösterileri sunacaklar. " diye konuştu.

        Yarın da devam edecek etkinliğe katılan öğrencilere, kentin tarihi ve turistlik yerleri de gezdiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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