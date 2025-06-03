Kars'ta ekmek pişirme tandırına düşen çocuk öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kars'ın Kağızman ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çallı köyü Bayam mezrasında, 2 yaşındaki Kumsal Köksüz, dengesini kaybederek ekmek pişirilen tandıra düştü.
Annesi tarafından tandırdan çıkartılan Köksüz, haber verilen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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