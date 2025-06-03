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        Kars'ta ekmek pişirme tandırına düşen çocuk öldü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:23 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:23
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        Kars'ta ekmek pişirme tandırına düşen çocuk öldü
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Çallı köyü Bayam mezrasında, 2 yaşındaki Kumsal Köksüz, dengesini kaybederek ekmek pişirilen tandıra düştü.

        Annesi tarafından tandırdan çıkartılan Köksüz, haber verilen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Köksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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