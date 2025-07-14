AK Parti Kars Teşkilatı'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama:

AK Parti Kars İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, parti binasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun, acılı, sancılı ve gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı kapatmaya başladığını söyledi.

Tarihte yeni bir sayfa açıldığını ve büyük, güçlü Türkiye'nin, "Türkiye Yüzyılı"nın kapılarını ardına kadar araladığını ifade eden Sancar, "​​Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır." dedi.

Sancar, Türkiye'nin hayrına olan her girişimde en önde olacaklarını belirterek, "Hiç kimse korkmasın, tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. ​​Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon, biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen biz birlikte Türkiye'yiz." diye konuştu.