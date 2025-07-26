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        GÜNCELLEME - 2 Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle köylerde hasar oluştu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası köylerde hasar oluştu, bazı evler ile ahırlar sel nedeniyle yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:50 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:50
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        GÜNCELLEME - 2 Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle köylerde hasar oluştu
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası köylerde hasar oluştu, bazı evler ile ahırlar sel nedeniyle yıkıldı.

        İlçenin Şahindere ve Aşağıdere mahalleleri ile Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köyleri sel ve heyelan nedeniyle hasar gördü.

        Kars Valiliği koordinasyonunda sel bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye, sağlık, Kars İl Özel İdaresi, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, emniyet, Aras EDAŞ ile Türk Telekom'dan 112 personel görevlendirildi.

        Sel bölgesine çok sayıda iş makinesi gönderilirken ekipler dün akşam üzeri kapanan Kağızman-Iğdır kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor. Burada sel nedeniyle mahsur kalan 11 araç ise ekiplerce kurtarıldı.

        İlk belirlemelere göre Aşağıdut köyünde 3 ev ile 1 ahır, Akçay köyünde 3 ev hasar gördü. Köyden geçen menfez yıkıldı, enerji nakil hatları kesildi. Karacaören köyünde ise 1 ev hasar gördü.

        Selin yıktığı bir ev ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Ekipler diğer köylere ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.

        Kağızman-Iğdır kara yolundaki çalışmalar dronla görüntülendi.

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Sel bölgesinde incelemelerde bulunup köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kars Valisi Ziya Polat da Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, İl Özel İdaresi Sekreteri Fatih Tekcan, DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağızman ilçesinin bazı köylerinde yağıştan dolayı sel felaketi ve bazı evlerde de su baskınları olduğunu belirterek "Birkaç evimizde sıkıntı var tüm ekiplerimiz kurum ve kuruluşlarımız olay yerindeydi." dedi.

        Devletin tüm imkanları seferber ettiğini anlatan Polat, "Bugün biz yapılan çalışmaları görmek için sahalarda incelemelerde bulunuyoruz. Devletimiz çok güçlü, en yakın zamanda daha iyisini milletimizin hizmetine sunmak için buradayız. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun, planlı programlı şekilde çalışmaları yapacağız, dere yataklarını temizleye temizleye, genişlete genişlete ekiplerimiz gelecek. Tüm köylerde ne ihtiyaç varsa devletimizin imkanlarını milletimizin hizmetine sunacağız. Devletimizin çok güçlü, daha iyisini en kısa zamanda yapacağız inşallah." diye konuştu.

        Ekiplerin çalışmaları dronla görüntülendi.

        Sel nedeniyle kapanan Kağızman-Iğdır kara yolu da ulaşıma açıldı.

        - Vatandaşlar yaşananları anlattı

        Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday çiftçi, besici ve arıcıların ciddi zarar gördüğünü belirterek bir arıcının ise yaklaşık 50 kovanını selin götürdüğünü anlattı.

        Aşağıdut köyünde ikamet eden Yıldıray Özbey, sağanak ve dolunun ardından sel felaketinin yaşandığını belirterek "Korkunç bir şeydi, iki kanal vardı sel onları da götürdü. Kars Valisi, ekipler geldiler bütün kurumlar buradaydı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

        Sel nedeniyle evi yıkılan Ercan Deniz ise "Köprü ağzı dardı, sel daha sonra evlere geldi harap etti. Hiçbir şey bırakmadı. 40 yaşındayım böyle sel görmedim." ifadelerini kullandı.

        Bahtiyar Özbey de aniden fırtınanın koptuğunu, selin gelmeye başladığını çok korkunç bir manzara ortaya çıktığını söyledi.

        İl Özel İdaresi ekipleri Aşağıdut köyünde yıkılan evlerin çevresinde çalışmasını sürdürüyor. Çamurla dolan evler, bahçeler iş makinesi yardımıyla temizleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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