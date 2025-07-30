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        Kars'ta kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:40
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        Kars'ta kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçedeki yaylada bulunan çadır ve eklentilerde arama yaptı.

        Ekipler, aramada 3 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 95 fişek, 46 kurusıkı fişeği ele geçirdi.

        Olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatan ekipler, 1 şüpheliye 5729 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan 11 bin 977 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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