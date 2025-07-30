Kars'ta kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçedeki yaylada bulunan çadır ve eklentilerde arama yaptı.

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