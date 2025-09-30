Kars'ta hastanede yangın tatbikatı yapıldı

Kars'taki Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası yangınlara nasıl müdahale edileceği ve ilgili personelin hazır olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştiren tatbikata, hastane personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık, Sarıkamış Belediyesi İtfaiyesi ile polis ekipleri katıldı.

Tatbikat öncesinde hastane personeline UMKE tarafından yangınlar ve müdahale konusunda bilgi verildi.

Senaryo gereği 3 gün önce hastanede eşi vefat eden hasta yakını, acil servise gelerek yangın çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk etapta hastane personelince yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın, ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. UMKE personeli de hastane bahçesine kurduğu sahra hastanesinde yangından etkilenen hastalara müdahale etti. Yangın çıkaran hasta yakını, hastane güvenlik güçlerince yakalanıp polise teslim edildi.

İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

- "Yangına hızlı şekilde müdahale edildi"

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Kübra Karabağ, AA muhabirine, Bakanlığın ve İl Sağlık Müdürlüğünün her yıl planladığı şekilde rutin tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu tür tatbikatların çok önemli olduğunu, eksikleri tespit etme imkanı bulduklarını belirten Karabağ, "Senaryo gereği acil serviste çıkan yangına hızlı şekilde müdahale edildi. Hastaların güvenli şekilde tahliyesi başarılı şekilde yapıldı. Herhangi bir olası yangın afet durumunda gerekli koordinasyonu hızlı şekilde sağlamak, olaya anında müdahale edebilmek, bilgi ve beceri gelişimlerimizi artırmak amacıyla ara ara bu tatbikatları yapıyoruz." diye konuştu.

Hastalardan Seval Sir de bir anda acil servisin duman altında kaldığını anlatarak, "'Hastanede yangın var.' dediler, hemşire hanım bizi dışarı çıkardı. Çok özverili çalıştılar. Bizleri sahra hastanesine yönlendirdiler. Çok hızlı şekilde toparladılar." dedi.