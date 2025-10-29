Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ın ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu yaşandı

        Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        Giriş: 29.10.2025 - 13:47 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:47
        Kars'ın ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu yaşandı
        Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Şuayip Sakallı, kurum amirleri, askeri erkan, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Enis Aslantatar, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin, geçmişin kutlu mirası, geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesinin teminatı, kimsesizlerin kimsesidir. Bu vesileyle bu vatanı canlarıyla, kanlarıyla bizlere emanet eden başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

        Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Cumhuriyetin adımları" adlı orotorya büyük beğeni topladı.

        Törende, yoğun sağanak etkili oldu.

        - Kağızman

        Kağızman'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

        İlçe merkezindeki törene, Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, Cumhuriyet Başsavcısı Atakan Fodul, Garnizon Komutanı Binbaşı Engin Demirhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Köse, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Daştan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Halk oyunları gösterileriyle devam eden törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        - Akyaka

        Akyaka ilçesinde ise köy okullarında Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

        İlçeye bağlı Yerlikavak ve Boyuntaş köyünde düzenlenen etkinliker renkli görüntülere sahne oldu.

        Öğrencilerin hazırladığı gösteriler beğeni topladı.

        Köylülerin de yerinde takip ettiği gösteriler renkli geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

