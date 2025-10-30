Habertürk
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Halklar ve İnançlar Buluşması"nda konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, "PKK'nın kendini feshetmesi, silahları yakması ve en son Türkiye sınırından çıkarak Türkiye devletine silah çevirmeyeceğini, artık silah kullanmayacağını belirtmesi, tarihi bir önemdedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:42 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:42
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Halklar ve İnançlar Buluşması"nda konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, "PKK'nın kendini feshetmesi, silahları yakması ve en son Türkiye sınırından çıkarak Türkiye devletine silah çevirmeyeceğini, artık silah kullanmayacağını belirtmesi, tarihi bir önemdedir." dedi.

        Bakırhan, Kars'taki bir otelde partisince düzenlenen "Halklar ve İnançlar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 1 Ekim 2024'te yeni bir sürece girdiklerini söyledi.

        Sürecin başlamasına ilişkin Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin Grubumuza (DEM Parti Grubu) gelip el sıkışmasıyla başlayan, bir yıldır eksik ve aksaklıklarına rağmen yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Çözüm aradığımız, halkların, inançların kardeşçe bir arada yaşamasının cevabını aradığımız bu süreçte Kars'taki bu renk ve farklılığın bize öğreteceği çok şeyler var." ifadelerini kullandı.

        Farklı din, mezhep ve etnik kökenden insanların Kars'ta beraber yaşadığına dikkati çeken Bakırhan, "40-50 yıllık bu ayrıştırma, ötekileştirme siyasetinden de hiç etkilenmediler. Bunun için Kars demeye, anlatmaya devam edeceğim." diye konuştu.

        Bakırhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın programın sunucusu tarafından hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

        "Bizim Cumhuriyet ile herhangi bir sorunumuz yok, Cumhuriyet'in demokrasi ile barışmasını istiyoruz. Cumhuriyet demokratik olsun, Türkiye'de yaşayan bütün renkler bütün kimlikleri kapsasın, kucaklasın. Kimse kimliğinden dilinden, renginden düşüncelerinden dolayı dışlanmasın. Bizim bütün istemimiz yıllardır yürüttüğümüz ama bir türlü anlatamadığımız meramımız tam da budur, Cumhuriyet demokrasiyle barışsın, Karslının birbiriyle barışık olduğu gibi."

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:

        "PKK'nın kendini feshetmesi, silahları yakması ve en son Türkiye sınırından çıkarak Türkiye devletine silah çevirmeyeceğini, artık silah kullanmayacağını belirtmesi tarihi bir önemdedir. Silah sorunsa ve bugün devreden çıkmışsa silahın ortaya çıkmasına sebep olan tekçiliği, ırkçılığı ve antidemokratik uygulamaları kaldırmak da bizim devletimizin, iktidarımızın görevi ve bir sorumluluğu değil mi? Tam da silahların devreden çıktığı, tamamıyla çıkacağı bir süreçte siz Karslılara, kanaat önderlerine, siyasi parti temsilcilerine ve halka büyük sorumluluklar düşüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

