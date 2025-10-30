DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Halklar ve İnançlar Buluşması"nda konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, "PKK'nın kendini feshetmesi, silahları yakması ve en son Türkiye sınırından çıkarak Türkiye devletine silah çevirmeyeceğini, artık silah kullanmayacağını belirtmesi, tarihi bir önemdedir." dedi.

Bakırhan, Kars'taki bir otelde partisince düzenlenen "Halklar ve İnançlar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 1 Ekim 2024'te yeni bir sürece girdiklerini söyledi.

Sürecin başlamasına ilişkin Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin Grubumuza (DEM Parti Grubu) gelip el sıkışmasıyla başlayan, bir yıldır eksik ve aksaklıklarına rağmen yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Çözüm aradığımız, halkların, inançların kardeşçe bir arada yaşamasının cevabını aradığımız bu süreçte Kars'taki bu renk ve farklılığın bize öğreteceği çok şeyler var." ifadelerini kullandı.

Farklı din, mezhep ve etnik kökenden insanların Kars'ta beraber yaşadığına dikkati çeken Bakırhan, "40-50 yıllık bu ayrıştırma, ötekileştirme siyasetinden de hiç etkilenmediler. Bunun için Kars demeye, anlatmaya devam edeceğim." diye konuştu.