        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kaçak şahin avlayan Suriye uyruklu iki kişiye 1 milyon 146 bin lira ceza

        Kars'ın Selim ilçesinde şahin avlarken suçüstü yakalanan Suriye uyruklu iki kaçak avcıya toplam 1 milyon 146 bin 682 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:04 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:06
        Akyar köyünde Şanlıurfa'dan gelen Suriye uyruklu 2 kişinin güvercin salarak şahin avı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu kaçak av yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.

        Yapılan aramada, 17 güvercin, 5 şahin, 7 çil keklik, av tüfeği, av fişeği, göz bağlama aparatı ile çeşitli av malzemesi ele geçirildi.

        Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara toplam 1 milyon 146 bin 682 lira ceza kesildi.

