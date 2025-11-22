Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan 60 hesaba erişim engeli getirildi

        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yayını yapan ve oynatan 48 sosyal medya ile 12 web site hesabı engellendi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 23:17 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:17
        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan 60 hesaba erişim engeli getirildi
        Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yayını yapan ve oynatan 48 sosyal medya ile 12 web site hesabı engellendi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.

        Bu kapsamda yasa dışı bahis reklamı yayınını paylaşan ve oynatan 48 sosyal medya ile 12 web sitesi hesabı tespit edildi.

        Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

