Kars'ta "dolandırıcılık" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Kars'ın Digor ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars'ın Digor ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, "Bilişim sistemlerini banka veya kredi kartı kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.E.V'nin (25) bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.
Yakalanan E.E.V. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.