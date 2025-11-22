Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta "dolandırıcılık" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Kars'ın Digor ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta "dolandırıcılık" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Digor ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, "Bilişim sistemlerini banka veya kredi kartı kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.E.V'nin (25) bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.

        Yakalanan E.E.V. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı

        Benzer Haberler

        Kars yaylalarındaki göçerlerin dönüş yolculuğu devam ediyor
        Kars yaylalarındaki göçerlerin dönüş yolculuğu devam ediyor
        Gazeteciyi darbeden koruma polisine ceza
        Gazeteciyi darbeden koruma polisine ceza
        Kars'ta "şantaj" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta "şantaj" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Sarıkamış'ta "Şarkılı Orman" oyununa miniklerden yoğun ilgi
        Sarıkamış'ta "Şarkılı Orman" oyununa miniklerden yoğun ilgi
        "Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları" tiyatro oyunu Kars'ta çocuklarla bul...
        "Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları" tiyatro oyunu Kars'ta çocuklarla bul...
        Kars'ta asırlık motifler kadınlarca ilmek ilmek dokunarak yaşatılıyor
        Kars'ta asırlık motifler kadınlarca ilmek ilmek dokunarak yaşatılıyor