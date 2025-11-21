Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        "Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları" tiyatro oyunu Kars'ta çocuklarla buluştu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları" çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:11
        "Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları" tiyatro oyunu Kars'ta çocuklarla buluştu
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları" çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan "Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları" tiyatrosu, Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Salonunda çocuklarla buluştu.

        TRT Çocuk'un sevilen karakteri Akıllı Tavşan Momo ve arkadaşları, eğlenceli maceralarıyla Yukarı Sarıkamış İlkokulu ve Şehit Taner Baran İlkokulu öğrencilerine hem keyifli anlar yaşattı hem de orman sevgisini aşıladı.

        Orman sevgisini artırmayı hedefleyen tiyatro oyunu, öğrencilere ormanı korumanın önemi, doğayla dost olma gibi değerleri eğlenceli bir dille aktardı.

        Etkinliğe katılan çocuklar, oyunu büyük bir ilgiyle takip ederek hem eğlendi hem de öğrendi. Oyun sonunda ise çocuklara "orman dostu" rozetleri dağıtıldı.

        Öğrencilerden Asmin Yıldız, çok keyifli bir oyun izlediklerini belirterek, "Ormanlarımızı korumamızı, yasaklı bölgelere girmememiz gerektiğini ve orman dostlarını çok iyi anladık." dedi.

        Yusuf Karabulut ise "Çevremizi, ormanlarımızı temiz tutmayı, ateş yakmamayı daha iyi öğrendik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

