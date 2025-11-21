Habertürk
        Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Kars'ta etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle baraj gölünün yüzeyinde buzlanma, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araç camları da buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:01 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:01
        Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Kars'ta etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle baraj gölünün yüzeyinde buzlanma, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araç camları da buzla kaplandı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte bazı su göletleri buz tuttu.

        Dereiçi mevkisinden geçen Kars Çayı üzerinde kurulu eski hidroelektrik santrali baraj gölünün yüzeyinde soğukların etkisiyle buzlanma meydana geldi. Bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araç camları da buzla kaplandı.

        Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürdü.

        Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halı örttü.

