Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halı örttü.

Dereiçi mevkisinden geçen Kars Çayı üzerinde kurulu eski hidroelektrik santrali baraj gölünün yüzeyinde soğukların etkisiyle buzlanma meydana geldi. Bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araç camları da buzla kaplandı.

