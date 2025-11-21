Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta asırlık motifler kadınlarca ilmek ilmek dokunarak yaşatılıyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, binlerce ilmek atarak dokudukları halı ve kilimlerle asırlık motifleri gelecek kuşaklara aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:31
        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, binlerce ilmek atarak dokudukları halı ve kilimlerle asırlık motifleri gelecek kuşaklara aktarıyor.

        Sarıkamış Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) işbirliğiyle 3 ay önce açılan kursta, yüzyıllar öncesine dayanan halı ve kilim dokumacılığı yeniden hayat buluyor.

        ADEM binasındaki kursa başlayan kadınlar, yaptıkları halı ve kilimlerle hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de aile bütçesine katkı sağlamanın yanı sıra geleneksel kültürü de yaşatmaya çalışıyor.

        Doğal kök boyadan yapılan ipliklerle binlerce ilmek atarak dokunan halı ve kilimlerde, Sarıkamış'a özgü desenlerin yanı sıra Bardız ve Kafkas motifleri de yer alıyor.

        - "En önemli yanı doğal kök boyadan üretilmesi"

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, kursta asırlar öncesi yöreye özgü halı ve kilimlerin yeniden dokunmaya başlanmasının önemli olduğunu söyledi.

        Geleneksel kültürün yaşatılması ve genç nesillere aktarılması gerektiğini belirten Aslantatar, "Projedeki amacımız, Sarıkamış'taki hanımefendilere bir nebze de olsa maddi katkıda bulunmak. Burada üretilen halı ve kilimlerin en önemli yanı doğal kök boyadan üretiliyor olmasıdır. Bu kilimleri biraz daha ülkemize tanıtabilirsek burada çalışanları sayısını artırıp onlara daha çok maddi katkıda bulunuruz." dedi.

        Unutulmaya yüz tutmuş kilimleri tekrardan gün yüzüne çıkardıklarına işaret eden Aslantatar, şöyle konuştu:

        "Geçmişten günümüze bu geleneği devam ettirmiş olacağız. Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi, Sarıkamış Aile Destek Merkezi olarak bu eserleri tekrar canlandırıp, her şeyin doğalını en iyisiyle yeniden hayata katmaya çalışarak bu bölgenin motiflerini, desenlerini canlandırmaya çalışıyoruz."

        - "Bizden sonra gelen nesiller devam etsin"

        Kursiyerlerden Sema Önal da yüzyıllardır ninelerinden, annelerinden öğrendiklerini yaşatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu kültürümüz güzel ve inşallah bizden sonra gelen nesiller devam etsin. Ben kursa gitmedim, annemden, anneannemden öğrendim, güzel de oldu. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Asuman Çelik ise yaklaşık 3 aydır kilim dokuduklarını belirterek, "Hem aile bütçemize katkıda bulunuyoruz hem de boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Zevkli bir iş, halı örmek hoşumuza gidiyor. Zorlandığımız zamanlar oluyor ama güzel iş." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

