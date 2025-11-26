Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:07 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:07
        Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 5 parça halinde 43,02 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım malzemeleri ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan L.K (37) ile O.S (32) "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

