Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan L.K (37) ile O.S (32) "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 5 parça halinde 43,02 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım malzemeleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.