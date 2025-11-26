Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yaban hayvanları beslenmek için yerleşim yerlerine iniyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların soğumaya başlamasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları şehir merkezine iniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 19:09 Güncelleme: 26.11.2025 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yaban hayvanları beslenmek için yerleşim yerlerine iniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların soğumaya başlamasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları şehir merkezine iniyor.

        Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış'ta aç kalan kızıl tilkiler, bozayılar yerleşim alanlarında görülmeye başladı.

        Sarıçam ormanlarına yakın Tepe Mahallesi'ndeki kamelyanın önüne her akşam gelen kızıl tilkiler, mahalle sakinleri tarafından besleniyor. Havaların soğumasıyla akşamları sıkça gelen kızıl tilkiler, kamelyanın içine girerek bisküviyi ya da ekmeği ağzına alıp dışarı çıkıyor.

        İnsanlardan kaçmayan tilki, karnını doyurduktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

        Diğer yandan İstiklal Mahallesi'nde bir bozayı ve iki yavrusu, bir süre dolaştıktan sonra ana yolu geçerek ormanlık alana gitti.

        Mahalle sakinlerinden Zeki Gök AA muhabirine, tilkilerin kamelyaya alıştıklarını belirterek, "Tilkileri kamelyanın içine kadar alıştırdık. Yavruyken zaten buraya geliyorlardı. Büyüdüler bizi terk etmiyorlar, vefalı hayvanlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Kars'ta buzağı kayıplarının önüne geçmek için üreticilere eğitim veriliyor
        Kars'ta buzağı kayıplarının önüne geçmek için üreticilere eğitim veriliyor
        Susuz Çayı'nda dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmaları sürüyor
        Susuz Çayı'nda dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmaları sürüyor
        Kars'ta Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Kars'ta Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Kars'ta yılda yaklaşık 2,5 milyon kaz yetiştiriliyor
        Kars'ta yılda yaklaşık 2,5 milyon kaz yetiştiriliyor
        Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        Kars'ta 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama