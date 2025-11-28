Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta binada çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

        Kars'ta bir binanın girişinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:15 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:15
        Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 katlı bir binanın girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina koridorunda oluşan duman nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Aras EDAŞ ile doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi.

        Yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

