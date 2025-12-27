Kars'ta kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 15, Digor'da 6, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta ise 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 41 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

