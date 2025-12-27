Kars'ta kar ve tipide mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüste mahsur kalan 10 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüste mahsur kalan 10 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Paslı Geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda ilerleyemeyen otobüste mahsur kalan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, İl Özel İdaresi, karayolları ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda otobüste mahsur kalan 10 kişiyi kurtararak güvenli bir bölgeye sevk etti. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.