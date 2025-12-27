Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars-Erzurum kara yolunda yoğun kar yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:45 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:45
        Kars-Erzurum kara yolunda yoğun kar yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Karakurt mevkisinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Yoğun kar yağışı yolda hem kazalara hem de ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tuzlama ve temizlik çalışması başlattı.

        Bölgede yoğun kar etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

