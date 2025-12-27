Kars-Erzurum kara yolunda yoğun kar yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Karakurt mevkisinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yoğun kar yağışı yolda hem kazalara hem de ulaşımda aksamalara neden oldu.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tuzlama ve temizlik çalışması başlattı.
Bölgede yoğun kar etkisini sürdürüyor.
