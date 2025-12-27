Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Taksi şoförü Süleyman Koç da kar yağışının yeniden başladığını belirterek, "Kayak sezonu inşallah bereketli olur." dedi.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her taraf beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezleri beyaza büründü.

