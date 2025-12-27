Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

        Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezleri beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:09 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:09
        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
        Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezleri beyaza büründü.

        Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, tarihi yapılarda güzel görüntü oluştu.

        Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her taraf beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Bazı esnaf soğuk hava nedeniyle yaban kuşlarını yemledi.

        Esnaf Gökhan Kılıç, soğuk hava nedeniyle yaban kuşlarını yemlediklerini söyledi.

        Taksi şoförü Süleyman Koç da kar yağışının yeniden başladığını belirterek, "Kayak sezonu inşallah bereketli olur." dedi.

        Sarıkamış Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

        Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

