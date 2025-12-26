Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı

        Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:31 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:31
        Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
        Kars’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi'nde bulunan Vali Rahmi Doğan Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Bıçaklı kavgada, A.Y. (20), B.Ö. (22), E.K. (19), R.B. (20), K.K. (17), A.B. (17) ve M.B. (19) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

        Yaralılardan A.Y ve M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        - Kavga anı güvenlik kamerasında

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde yumruklaşmanın yaşandığı, bir kişinin bıçakla tartıştığı kişilere saldırdığı, yaralıların yere düşmesi, vatandaşların yaralılara müdahalesi ile ekiplerin olay yerine gelmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

