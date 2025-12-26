Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta şehit heykellerinin yapımında kullanılacak kar taşınmaya başlandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın taşınmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:35 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:35
        Kars'ta şehit heykellerinin yapımında kullanılacak kar taşınmaya başlandı
        Harekatın 111. yılı anma etkinlikleri, 3-4 Ocak'ta Sarıkamış'ta düzenlenecek.

        Şehit asker figürlerinden oluşacak kardan heykellerin yapımı için ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karaçayır bölgesinden İl Özel İdaresine ait kamyonlarla taşınan kar, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. Etap Oteller Bölgesi'ndeki alana yığılıyor.

        Bölgeye yeteri kadar kar taşınmasının ardından, Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda heykellerin yapımına başlanacak.

        Zengin, gazetecilere, her yıl düzenli olarak bu etkinliklerde kardan heykel yaptıklarını söyleyerek, "Sarıkamış'ta yapacağımız kardan şehit heykelleri için şu anda Kızılçubuk mevkisi ve oteller bölgesine araçlarla kar taşınmaktadır. Cumartesi itibarıyla da kardan heykel çalışmamıza başlayacağız. Heykeller 3-4 Ocak'ta törenle açılacak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

