Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis, kaza yapan araçtan düşen Türk bayrağı baskılı araç süsünü yerden kaldırarak otomobile koydu, bu davranış çevredekilerin takdirini topladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

