Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ferhat K. idaresindeki 34 JVB 68 plakalı otomobil, sanayi kavşağında, Habip Ö'nün kullandığı 33 RK 699 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Yasin A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis, kaza yapan araçtan düşen Türk bayrağı baskılı araç süsünü yerden kaldırarak otomobile koydu, bu davranış çevredekilerin takdirini topladı.
