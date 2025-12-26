Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

        Sarıkamış ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:17 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sarıkamış ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

        Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkinlikte, Şehit Taner Baran İlkokulu Müdürü Uğur Doğanay, günün anlamını belirten konuşma yaptı.

        Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, milli mücadelede yaptığı çalışmaları anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Sarıkamış Harakani Ortaokulu öğrencileri, şiirler okudu, oratoryo gösterisi yaptı. Sarıkamış Şehit Taner Baran İlkokulu öğrencileri de hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

        Program, okullar arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, protokol üyeleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta şehit askerler anısına yapılacak heykeller için kar toplanıyor
        Sarıkamış'ta şehit askerler anısına yapılacak heykeller için kar toplanıyor
        Kars'ta şehit heykellerinin yapımında kullanılacak kar taşınmaya başlandı
        Kars'ta şehit heykellerinin yapımında kullanılacak kar taşınmaya başlandı
        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sarıkamış'ta asker heykellerin yapımı için kar taşınıyor
        Sarıkamış'ta asker heykellerin yapımı için kar taşınıyor
        Kars'ta yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yiyecek bırakıldı
        Kars'ta yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yiyecek bırakıldı
        Kars'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 3 şüpheli yakaland...
        Kars'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 3 şüpheli yakaland...