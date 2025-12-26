Sarıkamış'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, milli mücadelede yaptığı çalışmaları anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Sarıkamış Harakani Ortaokulu öğrencileri, şiirler okudu, oratoryo gösterisi yaptı. Sarıkamış Şehit Taner Baran İlkokulu öğrencileri de hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.