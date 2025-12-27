Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar yağışı altında kayak keyfi

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:51
        Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karıyla turistlerin dikkatini çeken kayak merkezinde, kar kalınlığı 2. etap pistlerde yeterli yoğunlukta bulunuyor.

        5 telesiyej ve 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pistin bulunduğu merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kar yağışı altında kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

        - "Kayak için gerçekten çok özel bir ortam"

        Ankara'dan gelen Önder Ersan, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır rutin olarak Sarıkamış'a geldiklerini belirterek, "Sarıkamış'taki doğa muhteşem, özellikle bugün kristal kar yağıyor. Kayak için gerçekten çok özel bir ortam. Kayak keyfini yaşamak için herkesi Sarıkamış'a davet ediyoruz." diye konuştu.

        Faruk Çatma da ormanın içinde kayak yapmanın ayrı bir keyif verdiğini dile getirerek, "Kayak sporunu merak eden, gönül veren herkesin kesinlikle gelmesi gereken mükemmel bir yer, tavsiye ediyoruz." dedi.

        Kayak eğitmeni Fatih Koçak ise yerli ve yabancı turistlerin Sarıkamış'a ilgi gösterdiğini kaydederek, "Misafirlerimiz yoğun kara rağmen kayak yapmaya devam ediyorlar. Bu ambiyansı yaşamak isteyen tüm kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

