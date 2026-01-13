Kars'ta kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

Şehir merkezinde de etkili olan tipi nedeniyle bazı araçlar kara saplandı.

Kars-Susuz kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ulaşıma kapatılan yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri güçlükle çalışmasını sürdürüyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

